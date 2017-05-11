Азербайджан рассчитывает на победу в командном зачете на Исламиаде – вице-президент НОК

Вице-президент Национального Олимпийского комитета Азербайджана Чингиз Гусейнзаде ожидает победы от азербайджанской сборной в командном зачете на IV Играх Исламской солидарности в Баку.

«Мы настроены на победу азербайджанской сборной в командном зачете на IV Играх Исламской солидарности. Если перед стартом I Европейских игр мы надеялись войти в первую тройку в командном зачете, то на Исламиаде надеемся только на победу», - подчеркнул Ч.Гусейнзаде в четверг на пресс-конференции, посвященной IV Играм Исламской солидарности.

По его словам, Азербайджан на Исламиаде будет представлен рекордным числом своих участников. «Впервые на крупнейших международных соревнованиях будет представлена такая представительная наша команда. В Исламиаде примут участие более 500 азербайджанских спортсменов, и мы уверены в их успешном выступлении», - сказал Ч.Гусейнзаде

Он затруднился ответить примерное количество медалей, которые могут завоевать азербайджанские атлеты. «Мы не так хорошо знакомы с нашими соперниками. В большей степени нам известен потенциал европейских спортсменов, с которыми мы часто соревнуемся. Несмотря на это мы настроены на большее количество призовых мест, чем завоевали наши спортсмены на Евроиграх в 2015 году», - отметил вице-президент НОК.

IV Игры Исламской солидарности пройдут в Баку 12-22 мая.

Р.Бабаев