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Спорт 11.05.2017 13:59

Азербайджан рассчитывает на победу в командном зачете на Исламиаде – вице-президент НОК

Вице-президент Национального Олимпийского комитета Азербайджана Чингиз Гусейнзаде ожидает победы от азербайджанской сборной в командном зачете на IV Играх Исламской солидарности в Баку.

«Мы настроены на победу азербайджанской сборной в командном зачете на IV Играх Исламской солидарности. Если перед стартом I Европейских игр мы надеялись войти в первую тройку в командном зачете, то на Исламиаде надеемся только на победу», - подчеркнул Ч.Гусейнзаде в четверг на пресс-конференции, посвященной IV Играм Исламской солидарности.

По его словам, Азербайджан на Исламиаде будет представлен рекордным числом своих участников. «Впервые на крупнейших международных соревнованиях будет представлена такая представительная наша команда. В Исламиаде примут участие более 500 азербайджанских спортсменов, и мы уверены в их успешном выступлении», - сказал Ч.Гусейнзаде

Он затруднился ответить примерное количество медалей, которые могут завоевать азербайджанские атлеты. «Мы не так хорошо знакомы с нашими соперниками. В большей степени нам известен потенциал европейских спортсменов, с которыми мы часто соревнуемся. Несмотря на это мы настроены на большее количество призовых мест, чем завоевали наши спортсмены на Евроиграх в 2015 году», - отметил вице-президент НОК.

IV Игры Исламской солидарности пройдут в Баку 12-22 мая.

Р.Бабаев

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Тэги: ИСЛАМИАДА, ПРИЗЕРЫ, ПРОГНОЗ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]