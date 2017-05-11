Спортсмены из Ливии, Судана и Кувейта не будут участвовать в Исламиаде

Ливия, Судан и Кувейт не будут представлены в стартующих в пятницу в Баку IV Играх Исламской солидарности, заявил министр молодежи и спорта Азербайджана, генеральный исполнительный директор оргкомитета Исламиады Азад Рагимов.

«До начала IV Игр Исламской солидарности остались считанные часы. К сожалению, Ливия, Судан и Кувейт заявили о невозможности участия своих спортсменов в Исламиаде», - подчеркнул А.Рагимов в четверг пресс-конференции.

Он не стал раскрывать причину, по которой спортсмены из указанных стран не будут участвовать в Исламиаде. «Мы не стали уточнять причины их неучастия, тем не менее, с уважением относимся к принятым ими решениям», - сказал А.Рагимов.

Министр подчеркнул, что страны-участницы Исламиады сами оплачивают расходы на дорогу и проживание своих спортсменов на Играх. «Все участники сами оплачивают дорожные расходы и проживание своих делегаций в Баку. На каждого спортсмена национальные федерации выделяют ежесуточно по $50, которые включают в себя расходы на проживание в Деревне атлетов и четырехразовое питание. Мы пошли на встречу некоторым странам и окажем им посильную помощь в этом вопросе в виде исключения», - сказал А.Рагимов.

Он также подчеркнул, что большое внимание уделяется обеспечению на высоком уровне безопасности во время проведения соревнований.

По его словам, во время проведения Исламиады внимание всего мира будет приковано к Азербайджану. «Уверен, что IV Игры Исламской солидарности станут демонстрацией мира, спорта, культуры и единства», - заявил А.Рагимов.

IV Игры Исламской солидарности пройдут в Баку 12-22 мая.

Р.Бабаев