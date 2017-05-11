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Дальнее зарубежье 11.05.2017 16:17

Экс-президент Бразилии Лула да Силва допрошен по делу о коррупции

Федеральный судья Сержиу Моро в среду провел первый допрос экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы после того, как ему были предъявлены обвинения по делу о коррупции.

Судья, отвечающий за расследование дела о коррупции в государственной нефтегазовой компании Petrobras, в сентябре 2016 года объявил о решении предъявить обвинения бывшему президенту. В связи с этим Л.И.Лула да Силва официально стал подозреваемым в причастности к делу о коррупции и отмывании денег в Petrobras, против него было начато расследование, сообщает агентство "Синьхуа".

В ходе пятичасового допроса С.Моро задал вопросы об отношениях между Л.И.Лулой да Силвой и строительной компанией OAS, которая обвиняется в даче правительственным чиновникам и высокопоставленным представителям Petrobras взятки в обмен на заключение контракта.

Как полагает сторона обвинения, политик незаконно приобрел пентхаус, получив $1 млн от Petrobras. Следователи также подозревают экс-президента и его супругу в том, что они не задекларировали роскошное жилище в курортном городе Гуаружа (штат Сан-Паулу) и незаконно получили $747,8 тыс. от OAS.

Экс-президент на допросе отверг утверждение о получении недвижимости от OAS и заявил, что у него также нет намерений приобрести данные апартаменты. Он сообщил, что не знает о коррупционных действиях высокопоставленных представителей Petrobras, и предъявленные ему бразильской прокуратурой обвинения безосновательны. Л.И.Лула да Силва также подчеркнул, что во время срока своих полномочий поддерживал борьбу с коррупцией и совершенствовал соответствующие статьи законов.

Расследование по обвинениям против Л.И.Лулы да Силвы находится на последнем этапе. Федеральный суд пока не объявил о конкретной дате вынесения приговора в отношении экс-президента.

Л.И.Лула да Силва занимал должность президента Бразилии два срока подряд (2003-2010 годы).

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, ДОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]