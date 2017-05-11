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СНГ 11.05.2017 16:28

Лукашенко отвергает претензии к качеству белорусских продуктов

Президент Александр Лукашенко не согласен с претензиями к качеству белорусского продовольствия.

"Вы даже если в Европе поедете на подобные предприятия - половину таких найдете. Остальные будут гораздо ниже уровнем. Поэтому к нам претензий не надо предъявлять", - сказал А.Лукашенко, встречаясь в четверг с губернатором Ростовской области России Василием Голубевым. Президента цитирует госагентство БелТА.

По словам А.Лукашенко, Белоруссия - единственная из всех стран постсоветского пространства, которая сохранила ГОСТы, и даже ужесточила их. "Сегодня у нас с предприятия, фермы, комплекса не выйдет плохая продукция, потому что там ее сразу проверят и отбракуют", - заверил он.

Поясняя причину своей резкой реакции на проблемы с поставками продовольствия в Россию, А.Лукашенко отметил, что стране очень "дорого стоило" проведение модернизации отрасли.

"Когда вы слышите мою резкую реакцию в этом плане, это не потому, как некоторые писаки в Москве пишут, что Лукашенко слишком эмоционален. Дело не в эмоциях, а в том, что это нам очень дорого стоило", - заявил А.Лукашенко.

"Когда было нам очень тяжело, когда вообще по талонам раздавали продукты питания, мы тогда по два-три рубля откладывали и модернизировали эти предприятия. Они нам через пот и кровь достались. И когда нас сегодня упрекают (знаете, по каким причинам), что у нас продукты питания не те, то это уж слишком", - сказал он.

А.Лукашенко отметил, что, если в России не нужны определенные объемы белорусской продукции, об этом надо "сказать прямо, и тогда она будет перенаправлена на рынки других стран и регионов".

"Ну, тогда не мешайте торговать. А если мы с кем-то конкурируем, тогда надо конкурировать. Потому что у нас свободный рынок. Не я инициатор этой рыночной экономики. Это пришло из России. И мы вынуждены подстраиваться под эту экономику", - сказал президент.

Касаясь проблемы реэкспорта в РФ санкционной продукции, он поддержал предложение российской стороны "вместе смотреть на все, что движется через границу". "И когда мы начали в этом плане контролировать ситуацию, она мгновенно поменялась. Она просто исчезла. Дай бог, чтобы навсегда", - добавил А.Лукашенко.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПРОДОВОЛЬСТВИЕ, ПОСТАВКИ


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