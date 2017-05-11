НАТО в данный момент изучает вопрос о вступлении в международную коалицию против ИГ - Меркель

В НАТО в настоящий момент обсуждают вопрос о возможном участии в действиях международной коалиции против группировки "Исламское государство", заявила в четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Сейчас мы ведем переговоры по поводу того, в какой степени НАТО может внести свой официальный вклад в усилия коалиции", - сказала она в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Такое заявление А.Меркель сделала в ответ на просьбу прокомментировать предложение США подключить НАТО к международной коалиции против группировки ИГ.