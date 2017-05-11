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Дальнее зарубежье 11.05.2017 16:48

НАТО в данный момент изучает вопрос о вступлении в международную коалицию против ИГ - Меркель

В НАТО в настоящий момент обсуждают вопрос о возможном участии в действиях международной коалиции против группировки "Исламское государство", заявила в четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Сейчас мы ведем переговоры по поводу того, в какой степени НАТО может внести свой официальный вклад в усилия коалиции", - сказала она в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Такое заявление А.Меркель сделала в ответ на просьбу прокомментировать предложение США подключить НАТО к международной коалиции против группировки ИГ.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МЕРКЕЛЬ, НАТО, КОАЛИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]