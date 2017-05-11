Столтенберг поблагодарил Германию за взаимодействие с Москвой

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поблагодарил власти ФРГ за взаимодействие с Россией и вновь указал на необходимость диалога.

"Позвольте мне выразить благодарность Германии за вашу твердую приверженность взаимодействию с Россией. Оборона и диалог являются неотъемлемой частью, если вы хотите конструктивных отношений", - сказал Й.Столтенберг в четверг в Берлине на совместной конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.