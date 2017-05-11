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СНГ 11.05.2017 17:10

Киргизский президент примет участие в форуме "Один пояс - Один путь" в Пекине

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит 14-15 мая Китай с рабочим визитом, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.

По словам собеседника агентства, президент Киргизии примет участие в работе международного форума "Один пояс - Один путь", который пройдет в Пекине.

"В рамках участия в работе форума также планируется встреча президента А.Атамбаева с председателем КНР Си Цзиньпином", - отметили в пресс-службе.

Предстоящий визит А.Атамбаева в КНР станет вторым по счету с начала года. В начале января президент Киргизии уже посещал Пекин с рабочим визитом.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КИТАЙ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]