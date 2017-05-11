Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит 14-15 мая Китай с рабочим визитом, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.

По словам собеседника агентства, президент Киргизии примет участие в работе международного форума "Один пояс - Один путь", который пройдет в Пекине.

"В рамках участия в работе форума также планируется встреча президента А.Атамбаева с председателем КНР Си Цзиньпином", - отметили в пресс-службе.

Предстоящий визит А.Атамбаева в КНР станет вторым по счету с начала года. В начале января президент Киргизии уже посещал Пекин с рабочим визитом.