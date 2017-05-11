НАТО не будет воевать с ИГ в Сирии или Ираке - Столтенберг

Североатлантический альянс не намерен участвовать в боевых миссиях против "Исламского государства" в Сирии и Ираке, сообщил в четверг на пресс-конференции в Берлине генсек НАТО Ейнс Столтенберг.

"Если НАТО вступит в коалицию (против ИГ), это не изменит ее роли. НАТО продолжит предоставлять поддержку, мы продолжим фокусироваться на тренировках. НАТО не будет участвовать в боевых операциях", - сказал генсек.

"Я полностью уверен, что НАТО обладает потенциалом для подготовки сил на местах. Еще со времен Афганистана, а затем Ирака мы почерпнули урок: в долгосрочной перспективе единственным жизнеспособным решением является задействование местных властей и местных сил для стабилизации их стран и их самостоятельной борьбы с терроризмом", - добавил Й.Столтенберг.