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Дальнее зарубежье 11.05.2017 17:26

НАТО не будет воевать с ИГ в Сирии или Ираке - Столтенберг

Североатлантический альянс не намерен участвовать в боевых миссиях против "Исламского государства" в Сирии и Ираке, сообщил в четверг на пресс-конференции в Берлине генсек НАТО Ейнс Столтенберг.

"Если НАТО вступит в коалицию (против ИГ), это не изменит ее роли. НАТО продолжит предоставлять поддержку, мы продолжим фокусироваться на тренировках. НАТО не будет участвовать в боевых операциях", - сказал генсек.

"Я полностью уверен, что НАТО обладает потенциалом для подготовки сил на местах. Еще со времен Афганистана, а затем Ирака мы почерпнули урок: в долгосрочной перспективе единственным жизнеспособным решением является задействование местных властей и местных сил для стабилизации их стран и их самостоятельной борьбы с терроризмом", - добавил Й.Столтенберг.

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Тэги: НАТО, ИГ, БОРЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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