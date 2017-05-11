Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7026 EUR   1.8508 RUR   0.0296 GBR   2.2027 TRY   0.4746

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.88 Brent   48.73

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 22° Завтра 13° 17° 13 Май 14° 21° 14 Май 14° 24°

Транспорт и связь 11.05.2017 14:22

Каспар учредил дочернюю компанию на Мальте

ЗАО «Каспийское морское пароходство» (Каспар) учредило дочернюю компанию на Мальте, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пароходстве.

«В Мальте учреждена компания Azerbaijan Caspian Shipping Limited, которая на 100% принадлежит ЗАО «Каспар». Цель создания данной компании - расширение операций Каспар и обеспечение эффективного сотрудничества пароходства с иностранным компаниями», - отметили в Каспар.

Уставный капитал компании составляет 1200 евро.

Как сообщалось, в феврале текущего года Каспар учредила две дочерние структуры в Турции - компании «Caspdry» и «Casptankers» для более эффективной эксплуатации азербайджанских судов в зарубежных водах.

В настоящее время в Черном и Средиземном морях плавают 10 сухогрузов пароходства.

Президент Азербайджана Ильхама Алиева в октябре 2013 года подписал распоряжение о создании ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» на базе Азербайджанского морского пароходства и Каспийской морской нефтяной флотилии SOCAR, имущества которых переданы на баланс нового общества.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАСПАР, МАЛЬТА, КОМПАНИЯ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]