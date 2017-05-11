Каспар учредил дочернюю компанию на Мальте

ЗАО «Каспийское морское пароходство» (Каспар) учредило дочернюю компанию на Мальте, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пароходстве.
«В Мальте учреждена компания Azerbaijan Caspian Shipping Limited, которая на 100% принадлежит ЗАО «Каспар». Цель создания данной компании - расширение операций Каспар и обеспечение эффективного сотрудничества пароходства с иностранным компаниями», - отметили в Каспар.
Уставный капитал компании составляет 1200 евро.
Как сообщалось, в феврале текущего года Каспар учредила две дочерние структуры в Турции - компании «Caspdry» и «Casptankers» для более эффективной эксплуатации азербайджанских судов в зарубежных водах.
В настоящее время в Черном и Средиземном морях плавают 10 сухогрузов пароходства.
Президент Азербайджана Ильхама Алиева в октябре 2013 года подписал распоряжение о создании ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» на базе Азербайджанского морского пароходства и Каспийской морской нефтяной флотилии SOCAR, имущества которых переданы на баланс нового общества.
Н.Аббасова
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