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Регион 11.05.2017 17:59

Москва, Анкара и Тегеран настроены на конструктивное сотрудничество с ООН по зонам деэскалации в Сирии - советник де Мистуры

Россия, Турция и Иран, подписавшие соглашение о создании зон деэскалации в Сирии, выразили желание вести открытое и активное сотрудничество с ООН по этому вопросу, заявил советник спецпосланника генсека ООН по Сирии Ян Эгеланн.

"И Россия, и Турция, и Иран объяснили сегодня и вчера нам - я также встречался (с их представителями - ИФ), что они будут работать очень прозрачно, инициативно с ООН и гуманитарными партнерами для выполнения этого соглашения", - сказал он.

"У нас есть миллион вопросов и поводов для беспокойства, но я думаю, что у нас нет роскоши отстраненной циничной позиции, как у некоторых, и заявлений, что оно (соглашение - ИФ) потерпит неудачу", - подчеркнул советник Стаффана де Мистуры.

По словам Я.Эгеланна, важно, чтобы это соглашение "имело успех". Он добавил, что в настоящий момент начинается работа, направленная на обеспечение выполнимости данного соглашения.

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Тэги: ООН, РОССИЯ, СИРИЯ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]