Москва, Анкара и Тегеран настроены на конструктивное сотрудничество с ООН по зонам деэскалации в Сирии - советник де Мистуры

Россия, Турция и Иран, подписавшие соглашение о создании зон деэскалации в Сирии, выразили желание вести открытое и активное сотрудничество с ООН по этому вопросу, заявил советник спецпосланника генсека ООН по Сирии Ян Эгеланн.

"И Россия, и Турция, и Иран объяснили сегодня и вчера нам - я также встречался (с их представителями - ИФ), что они будут работать очень прозрачно, инициативно с ООН и гуманитарными партнерами для выполнения этого соглашения", - сказал он.

"У нас есть миллион вопросов и поводов для беспокойства, но я думаю, что у нас нет роскоши отстраненной циничной позиции, как у некоторых, и заявлений, что оно (соглашение - ИФ) потерпит неудачу", - подчеркнул советник Стаффана де Мистуры.

По словам Я.Эгеланна, важно, чтобы это соглашение "имело успех". Он добавил, что в настоящий момент начинается работа, направленная на обеспечение выполнимости данного соглашения.