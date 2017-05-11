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Дальнее зарубежье 11.05.2017 18:16

Красный Крест сообщает о гибели более 60 своих сотрудников и волонтеров в Сирии

С начала вооруженного конфликта на территории Сирии погибли десятки сотрудников и добровольцев Красного Креста, сообщил глава представительства Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в РФ Даврон Мухамадиев.

"Если взять конфликт в Сирии, только с начала кризиса мы потеряли там больше 60 сотрудников и добровольцев сирийского арабского Красного Полумесяца ", - сказал он на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс Северо-Запад" в четверг.

"Начало 2017 года для нас было очень трагичным: за первые два месяца года международное движение потеряло 13 человек", - добавил Д.Мухамадиев.

По его словам, число беженцев и вынужденных переселенцев из зоны сирийского конфликта превысило 6 млн человек.

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Тэги: СИРИЯ, ВОЛОНТЕРЫ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]