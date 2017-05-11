Международная Ассоциация портов и гаваней в мае 2018г проведет заседание в Баку

Заседание Международной Ассоциации портов и гаваней (IAPH - International Association of Ports and Harbours) пройдет 8-11 мая 2018 года в Баку, сообщается в информации Бакинского международного морского торгового порта (БММТП).

«Глава БММТП в настоящее время принимает участие в годовом заседании IAPH в Бали, которое проходит с 8 по 12 мая. Всего в заседании принимают участие представители более 300 портов из 90 стран мира. В 2018 году заседание IAPH состоится в Баку 8-11 мая», - отмечается в информации.

В рамках нынешнего заседания в Индонезии БММТП и Индонезийская портовая корпорация подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.

IAPH объединяет 230 полноправных (порты) и 121 ассоциированных членов из различных секторов судоходной индустрии и науки касающихся работы портов и представляющих более, чем 80 стран мира.

Цели организации - увеличение эффективности работы портов, усовершенствование систем управления и защита интересов портов.

Практическая деятельность Ассоциации заключается в сборе и анализе информации по эксплуатации портов и гаваней всего мира, распространении этой информации среди членов Ассоциации.

Н.Аббасова