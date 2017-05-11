Международная Ассоциация портов и гаваней в мае 2018г проведет заседание в Баку

Заседание Международной Ассоциации портов и гаваней (IAPH - International Association of Ports and Harbours) пройдет 8-11 мая 2018 года в Баку, сообщается в информации Бакинского международного морского торгового порта (БММТП).
«Глава БММТП в настоящее время принимает участие в годовом заседании IAPH в Бали, которое проходит с 8 по 12 мая. Всего в заседании принимают участие представители более 300 портов из 90 стран мира. В 2018 году заседание IAPH состоится в Баку 8-11 мая», - отмечается в информации.
В рамках нынешнего заседания в Индонезии БММТП и Индонезийская портовая корпорация подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.
IAPH объединяет 230 полноправных (порты) и 121 ассоциированных членов из различных секторов судоходной индустрии и науки касающихся работы портов и представляющих более, чем 80 стран мира.
Цели организации - увеличение эффективности работы портов, усовершенствование систем управления и защита интересов портов.
Практическая деятельность Ассоциации заключается в сборе и анализе информации по эксплуатации портов и гаваней всего мира, распространении этой информации среди членов Ассоциации.
Н.Аббасова
Из автомобиля армянской телекомпании велся обстрел азербайджанских позиций, ВС Азербайджана применили ответный огонь, заявляют в Баку
Грузия, Азербайджан и Турция готовятся подписать соглашение о трехстороннем военном сотрудничестве
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана из крупнокалиберных пулеметов -Минобороны
В Азербайджане отметят 120-летний юбилей Бюльбюля
Генсек UNWTO награжден орденом Dostluq
Азербайджанский страховщик застраховал организаторов Игр исламской солидарности на $1 млн
Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Глава Пентагона заверил турецкого премьера в готовности США защищать Анкару
Для сотрудничества РФ и США есть пространство в борьбе с ИГИЛ - представитель Госдепартамента
Олланд обещает, что процесс перехода власти к Макрону будет "простым и дружественным"
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Банк ВТБ (Азербайджан) запустил услугу VTB Mobile
С сентября в Грузии начнет функционировать компания Caspian Energy Georgia
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»