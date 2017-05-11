Семеро грузинских тюремщиков обвиняются в бесчеловечном обращении с заключенными

По обвинению в издевательствах над заключенными и применении к ним пыток задержаны шестеро бывших сотрудников Глданской тюрьмы в Тбилиси, сообщает в четверг Главная прокуратура Грузии.

В сообщении говорится, что обвинение также предъявлено еще одному бывшему высокопоставленному сотруднику этой тюрьмы Олегу Пацация, в настоящее время находящемуся в заключении.

"Следствием установлено, что в 2011-2012 годах задержанные бывшие сотрудники Глданской тюрьмы с целью беспрекословного подчинения заключенных постоянно их унижали, избивали и подвергали пыткам", - говорится в заявлении прокуратуры.

В ведомстве отметили, что заключенных лишали права на прогулки, отказывали им в медицинском обслуживании, ограничивали им время для сна и отдыха, запирали их в морге вместе с покойниками, заставляли их тайно сотрудничать с тюремной администрацией.

Прокуратура сообщает также, что были допрошены около 600 заключенных, отбывавших тогда срок в Глданской тюрьме, и все они дали обвинительные свидетельства против задержанных.