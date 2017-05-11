Генсек ООН заявил о необходимости привлечь еще почти миллиард долларов для голодающих в Сомали

ООН рассчитывает привлечь дополнительные $900 млн для Сомали, где свыше 6 млн человек нуждаются в гуманитарной поддержке и 275 тыс. голодающих детей, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Этим утром мы представили пересмотренный план по привлечению дополнительных $900 млн к концу года", - сказал генсек в Лондоне на открытии международной конференции, посвященной Сомали и проходящей под председательством британского премьер-министра Терезы Мэй.