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Дальнее зарубежье 11.05.2017 18:47

Генсек ООН заявил о необходимости привлечь еще почти миллиард долларов для голодающих в Сомали

ООН рассчитывает привлечь дополнительные $900 млн для Сомали, где свыше 6 млн человек нуждаются в гуманитарной поддержке и 275 тыс. голодающих детей, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Этим утром мы представили пересмотренный план по привлечению дополнительных $900 млн к концу года", - сказал генсек в Лондоне на открытии международной конференции, посвященной Сомали и проходящей под председательством британского премьер-министра Терезы Мэй.

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Тэги: ООН, ГЕНСЕК, СОМАЛИ, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]