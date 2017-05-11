В Анкаре критикуют решение Берлина предоставить убежище участникам путча в Турции

МИД Турции выразил недовольство решением властей ФРГ предоставить убежище семьям турецких военных, которых Анкара подозревает в причастности к попытке государственного переворота в июле 2016 г., сообщают в четверг западные СМИ.
В заявлении МИД Турции говорится, что Анкара "сожалеет" об этом решении Берлина, "которое наносит вред отношениям" двух стран.
Ранее на этой неделе немецкие СМИ сообщили, что власти ФРГ приняли решение предоставить политическое убежище ряду турецких военных, которые подали заявку на получение статуса беженца.
Попытка военного переворота в Турции была совершена в ночь на 16 июля 2016 года, но планы мятежников провалились. Анкара обвиняет в организации переворота мусульманского богослова Фетхуллаха Гюлена, который в настоящий момент проживает на территории США.
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