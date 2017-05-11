Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7026 EUR   1.8508 RUR   0.0296 GBR   2.2027 TRY   0.4746

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.88 Brent   48.73

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 23° Завтра 13° 18° 14 Май 14° 21° 15 Май 15° 24°

СНГ 11.05.2017 19:02

Верховный комиссар ООН по правам человека назвал конструктивными действия властей Узбекистана в сфере правозащиты

Меры, принимаемые руководством Узбекистана в сфере защиты прав человека, носят конструктивный характер, считает Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн.

На пресс-конференции в четверг в Ташкенте он позитивно оценил состоявшуюся накануне встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Миризеевым.

"Мы много общего нашли, достигли серьезных соглашений по ряду конкретных шагов ", - сказал об этой встрече З.Р.аль-Хусейн.

Он отметил, что правительство Узбекистана за последнее время инициировало ряд новых законов, стратегий и планов, в том числе, в сфере прав человека. "Все шаги носят конструктивный характер. Причем работа идет в рамках международного законодательства и норм", - сказал представитель ООН.

По его словам, в ходе его встреч с руководством министерств юстиции, внутренних дел и генеральной прокуратуры его проинформировали, что в течение этого года будет принято еще 125 регуляторных документов, законов в этой сфере.

Верховный комиссар ООН по правам дал высокую оценку, утвержденной по инициативе президента, Стратегии действий по дальнейшему развитию Узбекистана в 2017-2021 годах, которая включает в себя борьбу с коррупцией, укрепление гражданского общества и свободу СМИ, реформу правоохранительной системы.

В ходе визита в Ташкент Верховного комиссара ООН по правам человека принял президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Он также провел встречи в Законодательной (нижней) палате парламента, Министерстве иностранных дел и Национальном центре по правам человека, принял участие в гражданском форуме "Права человека и взаимное сотрудничество".

Верховный комиссар ООН по правам человека впервые посещает Узбекистан.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УЗБЕКИСТАН, ПРАВОЗАЩИТА, ООН

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]