Верховный комиссар ООН по правам человека назвал конструктивными действия властей Узбекистана в сфере правозащиты

Меры, принимаемые руководством Узбекистана в сфере защиты прав человека, носят конструктивный характер, считает Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн.

На пресс-конференции в четверг в Ташкенте он позитивно оценил состоявшуюся накануне встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Миризеевым.

"Мы много общего нашли, достигли серьезных соглашений по ряду конкретных шагов ", - сказал об этой встрече З.Р.аль-Хусейн.

Он отметил, что правительство Узбекистана за последнее время инициировало ряд новых законов, стратегий и планов, в том числе, в сфере прав человека. "Все шаги носят конструктивный характер. Причем работа идет в рамках международного законодательства и норм", - сказал представитель ООН.

По его словам, в ходе его встреч с руководством министерств юстиции, внутренних дел и генеральной прокуратуры его проинформировали, что в течение этого года будет принято еще 125 регуляторных документов, законов в этой сфере.

Верховный комиссар ООН по правам дал высокую оценку, утвержденной по инициативе президента, Стратегии действий по дальнейшему развитию Узбекистана в 2017-2021 годах, которая включает в себя борьбу с коррупцией, укрепление гражданского общества и свободу СМИ, реформу правоохранительной системы.

В ходе визита в Ташкент Верховного комиссара ООН по правам человека принял президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Он также провел встречи в Законодательной (нижней) палате парламента, Министерстве иностранных дел и Национальном центре по правам человека, принял участие в гражданском форуме "Права человека и взаимное сотрудничество".

Верховный комиссар ООН по правам человека впервые посещает Узбекистан.