Страны ОПЕК в апреле выполнили соглашение по сокращению на 111% - расчеты Интерфакса

Страны ОПЕК в апреле выполнили соглашение по сокращению нефтедобычи на 111%, следует из расчетов "Интерфакса" на основе ежемесячного отчета картеля.

Страны ОПЕК и ряд стран, не входящих в картель, в конце 2016 года заключили соглашение, предусматривающее сокращение странами ОПЕК добычи нефти на 1,2 млн б/с по сравнению с уровнем октября 2016 года (за исключением Анголы, сравниваемой с сентябрем), а странами не-ОПЕК - на 558 тыс. б/с. Соглашение начало действовать с 1 января 2017 года.

Согласно расчетам "Интерфакса" на основе данных вторичных источников, представленных в отчете ОПЕК, в апреле страны ОПЕК, участвующие в соглашении, снизили нефтедобычу на 1,294 млн б/с по сравнению с октябрем в то время как требуемый уровень сокращения составляет 1,164 млн б/с. Таким образом, уровень выполнения соглашения - 111%.

В марте страны ОПЕК выполняли соглашение на 104%, показывали расчеты "Интерфакса" и МЭА.

Саудовская Аравия, на которую приходится почти половина квоты ОПЕК по сокращению, продолжает превышать ее. Превышение установленных объемов по сокращению в апреле наблюдается и у ОАЭ, в то время как ранее квота не достигалась.

Ирак, несмотря на все заверения о 100-процентном выполнении соглашения, согласно данным вторичных источников, по-прежнему не достиг нужного объема сокращения.

Ниже приводятся таблица с данными по добыче, в тыс. б/с