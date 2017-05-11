Страны ОПЕК в апреле выполнили соглашение по сокращению на 111% - расчеты Интерфакса

Страны ОПЕК в апреле выполнили соглашение по сокращению нефтедобычи на 111%, следует из расчетов "Интерфакса" на основе ежемесячного отчета картеля.
Страны ОПЕК и ряд стран, не входящих в картель, в конце 2016 года заключили соглашение, предусматривающее сокращение странами ОПЕК добычи нефти на 1,2 млн б/с по сравнению с уровнем октября 2016 года (за исключением Анголы, сравниваемой с сентябрем), а странами не-ОПЕК - на 558 тыс. б/с. Соглашение начало действовать с 1 января 2017 года.
Согласно расчетам "Интерфакса" на основе данных вторичных источников, представленных в отчете ОПЕК, в апреле страны ОПЕК, участвующие в соглашении, снизили нефтедобычу на 1,294 млн б/с по сравнению с октябрем в то время как требуемый уровень сокращения составляет 1,164 млн б/с. Таким образом, уровень выполнения соглашения - 111%.
В марте страны ОПЕК выполняли соглашение на 104%, показывали расчеты "Интерфакса" и МЭА.
Саудовская Аравия, на которую приходится почти половина квоты ОПЕК по сокращению, продолжает превышать ее. Превышение установленных объемов по сокращению в апреле наблюдается и у ОАЭ, в то время как ранее квота не достигалась.
Ирак, несмотря на все заверения о 100-процентном выполнении соглашения, согласно данным вторичных источников, по-прежнему не достиг нужного объема сокращения.
Ниже приводятся таблица с данными по добыче, в тыс. б/с
|
Страна
|
Квота по сокращению
|
Добыча в окт.2016
|
Добыча в апреле 2017 (вторичные источники)
|
Добыча в апреле 2017 (Прямые данные)
|
Изменение (по вторичным данным)
|
% выполнения (по вторичным источникам)
|
Алжир
|
-50
|
1089
|
1047
|
1075
|
-42
|
84%
|
Ангола*
|
-78
|
1751
|
1692
|
1651
|
-59
|
76%
|
Эквадор
|
-26
|
548
|
524
|
528
|
-24
|
92%
|
Габон
|
-9
|
202
|
206
|
4
|
-44%
|
Иран
|
90
|
3706
|
3759
|
3862
|
53
|
59%
|
Ирак
|
-210
|
4561
|
4373
|
4531
|
-188
|
90%
|
Кувейт
|
-131
|
2838
|
2702
|
2710
|
-136
|
104%
|
Ливия
|
550
|
Нигерия
|
1508
|
1484
|
Катар
|
-30
|
648
|
618
|
619
|
-30
|
100%
|
Саудовская Аравия
|
-486
|
10544
|
9954
|
9946
|
-590
|
121%
|
ОАЭ
|
-139
|
3013
|
2842
|
2988
|
-171
|
123%
|
Венесуэла
|
-95
|
2067
|
1956
|
2194
|
-111
|
117%
|
Итого
|
1164
|
30967
|
31732
|
-1294
|
-111%
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