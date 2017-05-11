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ТЭК 11.05.2017 16:21

Страны ОПЕК в апреле выполнили соглашение по сокращению на 111% - расчеты Интерфакса

Страны ОПЕК в апреле выполнили соглашение по сокращению нефтедобычи на 111%, следует из расчетов "Интерфакса" на основе ежемесячного отчета картеля.

Страны ОПЕК и ряд стран, не входящих в картель, в конце 2016 года заключили соглашение, предусматривающее сокращение странами ОПЕК добычи нефти на 1,2 млн б/с по сравнению с уровнем октября 2016 года (за исключением Анголы, сравниваемой с сентябрем), а странами не-ОПЕК - на 558 тыс. б/с. Соглашение начало действовать с 1 января 2017 года.

Согласно расчетам "Интерфакса" на основе данных вторичных источников, представленных в отчете ОПЕК, в апреле страны ОПЕК, участвующие в соглашении, снизили нефтедобычу на 1,294 млн б/с по сравнению с октябрем в то время как требуемый уровень сокращения составляет 1,164 млн б/с. Таким образом, уровень выполнения соглашения - 111%.

В марте страны ОПЕК выполняли соглашение на 104%, показывали расчеты "Интерфакса" и МЭА.

Саудовская Аравия, на которую приходится почти половина квоты ОПЕК по сокращению, продолжает превышать ее. Превышение установленных объемов по сокращению в апреле наблюдается и у ОАЭ, в то время как ранее квота не достигалась.

Ирак, несмотря на все заверения о 100-процентном выполнении соглашения, согласно данным вторичных источников, по-прежнему не достиг нужного объема сокращения.

Ниже приводятся таблица с данными по добыче, в тыс. б/с

Страна

Квота по сокращению

Добыча в окт.2016

Добыча в апреле 2017 (вторичные источники)

Добыча в апреле 2017 (Прямые данные)

Изменение (по вторичным данным)

% выполнения (по вторичным источникам)

Алжир

-50

1089

1047

1075

-42

84%

Ангола*

-78

1751

1692

1651

-59

76%

Эквадор

-26

548

524

528

-24

92%

Габон

-9

202

206

4

-44%

Иран

90

3706

3759

3862

53

59%

Ирак

-210

4561

4373

4531

-188

90%

Кувейт

-131

2838

2702

2710

-136

104%

Ливия

550

Нигерия

1508

1484

Катар

-30

648

618

619

-30

100%

Саудовская Аравия

-486

10544

9954

9946

-590

121%

ОАЭ

-139

3013

2842

2988

-171

123%

Венесуэла

-95

2067

1956

2194

-111

117%

Итого

1164

30967

31732

-1294

-111%
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Тэги: МИР, ОПЕК, НЕФТЕДОБЫЧА, ВЫПОЛНЕНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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