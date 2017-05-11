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ТЭК 11.05.2017 16:24

Прогноз поставок нефти стран не-ОПЕК в 2017г повышен на 360 тыс. б/с - до 58,25 млн б/с, в основном за счет США - ОПЕК

ОПЕК повысила прогноз объема поставок нефти на мировой рынок в 2017 году со стороны стран, не входящих в картель, на 360 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущим ежемесячным отчетом.

Как говорится в новом документе, объем поставок нефти странами, не входящими в ОПЕК, в 2016 году составил 57,3 млн б/с (на 0,02 млн б/с меньше по сравнению с предыдущей оценкой), а в 2017 году объем поставок составит 58,25 млн б/с (по сравнению с предыдущим прогнозом в 57,89 млн б/с). Прогноз повышен на 360 тыс. б/с. Таким образом, в 2017 году страны не-ОПЕК увеличат предложение нефти на 950 тыс. б/с по сравнению с 2016 годом, подсчитал картель.

Основной прирост снова приходится на США - 290 тыс. б/с роста по сравнению с предыдущей оценкой - до 14,45 млн б/с в 2017 году.

Россия, по расчетам ОПЕК, в 2017 году увеличит добычу до 11,16 млн б/с по сравнению с 11,08 млн б/с в 2016 году. Месяц назад картель прогнозировал цифры по России в 11,14 млн б/с и 11,1 млн б/с соответственно.

В отчете также отмечается, что был улучшен прогноз по Канаде, Бразилии и Казахстану, в то время как прогнозы роста поставок были снижены для Мексики, Китая, Азербайджана, Индонезии, Омана и Колумбии.

ОПЕК пишет, что прогноз добычи в США повышен из-за недавнего повышения буровой активности в наиболее благоприятных регионах добычи трудноизвлекаемой нефти.

В то же время в отчете говорится, что "добыча из наиболее выгодных сланцевых пластов в США не растет настолько же быстро, как бурение, поскольку производители оставили рекордное количество скважин незаконченными". "Они торопятся закончить бурение, чтобы выполнить контрактные обязательства, но они не добывают нефть изо всех скважин. За последние пять месяцев буровики оставили около 100 скважин незаконченными, в то время как буровая деятельность находится на самом высоком уровне за последние два года", - пишет картель.

Добыча нефти в России в апреле, в среднем составила 11,18 млн б/с, посчитал картель, что на 100 тыс. б/с меньше, чем в среднем за первый квартал 2017 года, при этом добыча нефти снизилась примерно на 100 тыс. б/с, а добыча конденсата осталась примерно на том же уровне - 0,79 млн б/с.

"Наибольшее падение произошло у небольших и независимых компаний, в то время как, например, нефтедобыча была увеличена на Новопортовском и Приразломном месторождениях (осваивает "Газпром нефть"). Однако, основные компании, такие как "Роснефть", "ЛУКОЙЛ" и "Башнефть" добывали меньше октябрьского уровня (октябрь 2016г - точка отсчета в рамках соглашения по сокращению нефтедобычи странами ОПЕК и не-ОПЕК - ИФ) или держали на уровне", - говорится в отчете.

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Тэги: НЕФТЕДОБЫЧА, РОСТ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]