Количество банкоматов в Азербайджане в I квартале выросло на 0,7%, pos-терминалов – сократилось на 1,4%

Количество банкоматов, установленных банками в Азербайджане, на 1 апреля 2016 года составляет 2,472 тыс. единиц, что на 0,7% больше показателя на начало текущего года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

Согласно данным ЦБА, на 1 апреля в Баку установлено 1,34 тыс. банкоматов (рост на 1,4%), в регионах - 1,132 тыс. банкоматов (не изменилось)

По данным ЦБА, в январе-марте 2017 года наблюдалось сокращение числа pos-терминалов, установленных на объектах торговли и услуг на территории республики. В частности, на начало апреля их численность составляет 70,795 тыс. единиц (спад на 1,4%). При этом в Баку имеется 39,835 тыс. pos-терминалов (спад на 1,7%), в регионах – 30,960 тыс. (спад на 1,1%).

В объектах розничной торговли установлено 69,999 тыс. или 98,8% всех pos-терминалов.

Н.Аббасова