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Дальнее зарубежье 11.05.2017 19:17

Олланд обещает, что процесс перехода власти к Макрону будет "простым и дружественным"

Уходящий президент Франции Франсуа Олланд в четверг заявил, что сделает все для успешного процесса перехода власти к избранному главе государства Эмманюэлю Макрону.

"Я выступаю за то, чтобы моя страна была успешной, и я хочу, чтобы Эмманюэль Макрон смог добиться успеха на посту, который ему был доверен", - приводят французские СМИ слова Ф.Олланда.

По его словам, он "сделает все, чтобы (процесс перехода власти - ИФ) был простым, понятным и дружественным".

"Я не передаю власть политическому противнику, и это делает процесс намного более простым", - отметил уходящий глава государства.

Он также сказал, что не намерен комментировать первые решения и действия избранного президента страны Э.Макрона. "Нужно позволить президенту принимать решения и нести ответственность за них, я не хочу казаться советчиком, наставником или, еще хуже, человеком, который вмешивается в чужие дела", - добавил Ф.Олланд.

Передача полномочий главы государства избранному президенту Франции Э.Макрону состоится в Париже 14 мая.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ОЛЛАНД, МАКРОН, ПОЛНОМОЧИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]