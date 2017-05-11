Уходящий президент Франции Франсуа Олланд в четверг заявил, что сделает все для успешного процесса перехода власти к избранному главе государства Эмманюэлю Макрону.

"Я выступаю за то, чтобы моя страна была успешной, и я хочу, чтобы Эмманюэль Макрон смог добиться успеха на посту, который ему был доверен", - приводят французские СМИ слова Ф.Олланда.

По его словам, он "сделает все, чтобы (процесс перехода власти - ИФ) был простым, понятным и дружественным".

"Я не передаю власть политическому противнику, и это делает процесс намного более простым", - отметил уходящий глава государства.

Он также сказал, что не намерен комментировать первые решения и действия избранного президента страны Э.Макрона. "Нужно позволить президенту принимать решения и нести ответственность за них, я не хочу казаться советчиком, наставником или, еще хуже, человеком, который вмешивается в чужие дела", - добавил Ф.Олланд.

Передача полномочий главы государства избранному президенту Франции Э.Макрону состоится в Париже 14 мая.