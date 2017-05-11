Предприниматели на севере Азербайджана до сих пор получили кредиты по линии НФПП на сумму около 185 млн манатов

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) посредством уполномоченных кредитных организаций до сих пор выдал предпринимателям Губа-Хачмазского экономического района Азербайджана льготных кредитов на общую сумму 185 млн манатов, сообщается в пресс-релизе министерства экономики.

За счет эти средств фонда профинансировано около 2,346 тыс. инвестиционных проектов.

НФПП в четверг организовал в Сиязаньском районе мероприятие по господдержке предпринимательства.

"До сих пор 95 предпринимателям в Сиязаньском районе НФПП было выдано льготных кредитов на сумму 16,8 млн манатов. В рамках мероприятия в четверг льготные кредиты на общую сумму 200 тыс. манатов получили субъекты предпринимательства, действующие в Губа-Хачмазском экономическом районе. Средства будут направлены, главным образом, на развитие животноводства, рыбоводства, птицеводства", - подчеркивается в сообщении.

НФПП был создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.

Н.Аббасова