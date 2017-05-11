Таможенники Азербайджана предотвратили реализацию около 90 тыс. безакцизных сигарет

Таможенные органы Азербайджана обнаружили крупную партию безакцизных сигарет иностранного производства, сообщает сайт Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Сотрудники Гянджинского таможенного управления в результате оперативных мероприятий на территории Низаминского района Гянджи обнаружили в принадлежащем гражданину Азербайджана Велиеву Фидаилу автомобиле марки «Skoda Octavia» 88 тыс. безакцизных сигарет различных марок», - отмечается в сообщении.

Во время обыска в салоне и багажнике машины были обнаружены безакцизные сигареты марок «Continent», «King New», «King Freshpak», «Cavallo», «Milano», «Milano Nano Edition» и «Manchester».

Данные сигареты были доставлены в Азербайджан контрабандным путем с целью дальнейшей продажи.

Р.Бабаев