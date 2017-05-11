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Бизнес и законодательство 11.05.2017 16:58

Таможенники Азербайджана предотвратили реализацию около 90 тыс. безакцизных сигарет

Таможенные органы Азербайджана обнаружили крупную партию безакцизных сигарет иностранного производства, сообщает сайт Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Сотрудники Гянджинского таможенного управления в результате оперативных мероприятий на территории Низаминского района Гянджи обнаружили в принадлежащем гражданину Азербайджана Велиеву Фидаилу автомобиле марки «Skoda Octavia» 88 тыс. безакцизных сигарет различных марок», - отмечается в сообщении.

Во время обыска в салоне и багажнике машины были обнаружены безакцизные сигареты марок «Continent», «King New», «King Freshpak», «Cavallo», «Milano», «Milano Nano Edition» и «Manchester».

Данные сигареты были доставлены в Азербайджан контрабандным путем с целью дальнейшей продажи.

Р.Бабаев

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Тэги: ТАМОЖНЯ, СИГАРЕТЫ, ИЗЪЯТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]