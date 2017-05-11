Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7026 EUR   1.8508 RUR   0.0296 GBR   2.2027 TRY   0.4746

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.88 Brent   48.73

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 23° Завтра 13° 18° 13 Май 14° 21° 14 Май 15° 24°

11.05.2017 17:08

Банк ВТБ (Азербайджан) запустил услугу VTB Mobile

Банк ВТБ (Азербайджан) запустил новую услугу дистанционного обслуживания - мобильный банкинг VTB Mobile. Теперь клиенты банка смогут совершать различные банковские операции со своего мобильного устройства на платформах IOS и Android в любое удобное для них время.

Приложение VTB Mobile будет доступно круглосуточно и позволит клиентам в безопасном режиме пользоваться услугами банка. Так, с помощью мобильного банкинга можно:

· Оплатить коммунальные расходы

· Получить информацию по своим счетам, картам, вкладам и кредитам

· Получить выписку с текущего или карточного счета

· Перевести денежные средства с карты на карту

· Осуществить переводы как другим клиентам банка ВТБ (Азербайджан), так и сторонних банков Азербайджана

· Получить информацию по филиалам и банкоматам ВТБ (Азербайджан) и банков-партнеров.

Благодаря единой технологической платформе пользователям интернет-банкинга VTB Online автоматически доступны и услуги мобильного банкинга VTB Mobile. Для входа в систему клиент вводит тот же пароль, который он использует для входа в интернет-банкинг. В мобильном банке поддерживаются те же схемы авторизации, что и в интернет-банкинге: одноразовый SMS-пароль, мобильный генератор ключей, а также Asan İmza.

Для более детальной информации клиенты могут обратиться в филиалы банка, заказать звонок на сайте или позвонить в Call Center по номеру 986 (с номеров Azercell – 012 986).

Для справки:

ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) является дочерним банка Банк ВТБ (ПАО). Акционеры ОАО Банк ВТБ (Азербайджан): Банк ВТБ (ПАО) и ОАО «AtaHolding». ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) оказывает услуги клиентам корпоративного бизнеса, малого бизнеса и частным клиентам.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]