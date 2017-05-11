Банк ВТБ (Азербайджан) запустил услугу VTB Mobile

Банк ВТБ (Азербайджан) запустил новую услугу дистанционного обслуживания - мобильный банкинг VTB Mobile. Теперь клиенты банка смогут совершать различные банковские операции со своего мобильного устройства на платформах IOS и Android в любое удобное для них время.

Приложение VTB Mobile будет доступно круглосуточно и позволит клиентам в безопасном режиме пользоваться услугами банка. Так, с помощью мобильного банкинга можно:

· Оплатить коммунальные расходы

· Получить информацию по своим счетам, картам, вкладам и кредитам

· Получить выписку с текущего или карточного счета

· Перевести денежные средства с карты на карту

· Осуществить переводы как другим клиентам банка ВТБ (Азербайджан), так и сторонних банков Азербайджана

· Получить информацию по филиалам и банкоматам ВТБ (Азербайджан) и банков-партнеров.

Благодаря единой технологической платформе пользователям интернет-банкинга VTB Online автоматически доступны и услуги мобильного банкинга VTB Mobile. Для входа в систему клиент вводит тот же пароль, который он использует для входа в интернет-банкинг. В мобильном банке поддерживаются те же схемы авторизации, что и в интернет-банкинге: одноразовый SMS-пароль, мобильный генератор ключей, а также Asan İmza.

Для более детальной информации клиенты могут обратиться в филиалы банка, заказать звонок на сайте или позвонить в Call Center по номеру 986 (с номеров Azercell – 012 986).

Для справки:

ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) является дочерним банка Банк ВТБ (ПАО). Акционеры ОАО Банк ВТБ (Азербайджан): Банк ВТБ (ПАО) и ОАО «AtaHolding». ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) оказывает услуги клиентам корпоративного бизнеса, малого бизнеса и частным клиентам.