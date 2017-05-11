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АПК 11.05.2017 17:14

НФПП до сих пор выделил более 132 млн манатов на создание птицеводческих хозяйств в Азербайджане

Предприниматели в Азербайджане до сих пор получили по линии Национального фонда поддержки предпринимательства (НФПП) льготные кредиты на сумму 132,3 млн манатов для создания птицеводческих хозяйств, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.

"До сих пор по линии НФПП предпринимателям выделены льготные кредиты на сумму 132,3 млн манатов для создания 39 птицеводческих хозяйств производственной мощностью 59 тыс. тонн мяса птицы и 340 млн яиц в год», - отметили в фонде.

В результате проведенных работ годовая производственная мощность птицеводческих хозяйств доведена до 130 тыс. тонн мяса в год.

«Хозяйства увеличили производство мяса птицы и яиц, что позволило выйти на уровень самообеспечения», - подчеркнули в фонде.

НФПП был создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.

Н.Аббасова

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Тэги: НФПП, ПТИЦЕВОДСТВО, КРЕДИТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]