Курс манат/доллар на 12 мая - 1,7025 AZN/$1

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 12 мая установил на уровне 1,7025 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
На 11 мая курс составлял 1,7025 манат/$1.
Н.Аббасова
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