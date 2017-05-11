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Дальнее зарубежье 11.05.2017 19:31

Для сотрудничества РФ и США есть пространство в борьбе с ИГИЛ - представитель Госдепартамента

В Госдепартаменте США полагают, что для сотрудничества РФ и США в целях разгрома ИГИЛ есть определенные возможности, заявил агентству "Интерфакс-Казахстан" официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Джошуа Бейкер.

"Самый главный приоритет для США на Ближнем Востоке - это разгром ИГИЛ, и мы думаем, что там есть пространство для сотрудничества с Россией, именно в этой цели", - сказал Дж.Бейкер агентству в четверг.

По его словам, США поддерживают намерение создать зоны деэскалации в Сирии, однако не намерены принимать участие в гарантировании безопасности на их территории.

"Мы поддерживаем идею зон деэскалации, но дьявол кроется в деталях. Мы просто не знаем, как они будут работать. Но если они действительно направлены на смягчение страданий самих сирийцев, тогда мы, конечно, поддерживаем. Однако мы не будем принимать участие в гарантии безопасности этих зон. Как я понимаю, это Турция несет ответственность за действия так называемой сирийской оппозиции, Россия и Иран, может быть, - за действия и деятельность сирийского режима. Хочу еще раз подчеркнуть, что приоритет Соединенных Штатов Америки в Сирии и Ираке - это разгром ИГИЛа. Эти военные операции будут продолжаться", - сказал Д.Бейкер.

Вместе с тем он в очередной раз выразил сомнения относительно роли Ирана в сирийском урегулирования.

"Мы очень сомневаемся в том, что Иран может играть позитивную роль или Иран может поддерживать стабильность в Сирии, потому что, по мнению Соединенных Штатов Америки, Иран поддерживает "Хезболлу" и другие террористические группировки", - пояснил собеседник агентства.

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Тэги: США, РОССИЯ, АНТИТЕРРОР, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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