Для сотрудничества РФ и США есть пространство в борьбе с ИГИЛ - представитель Госдепартамента

В Госдепартаменте США полагают, что для сотрудничества РФ и США в целях разгрома ИГИЛ есть определенные возможности, заявил агентству "Интерфакс-Казахстан" официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Джошуа Бейкер.
"Самый главный приоритет для США на Ближнем Востоке - это разгром ИГИЛ, и мы думаем, что там есть пространство для сотрудничества с Россией, именно в этой цели", - сказал Дж.Бейкер агентству в четверг.
По его словам, США поддерживают намерение создать зоны деэскалации в Сирии, однако не намерены принимать участие в гарантировании безопасности на их территории.
"Мы поддерживаем идею зон деэскалации, но дьявол кроется в деталях. Мы просто не знаем, как они будут работать. Но если они действительно направлены на смягчение страданий самих сирийцев, тогда мы, конечно, поддерживаем. Однако мы не будем принимать участие в гарантии безопасности этих зон. Как я понимаю, это Турция несет ответственность за действия так называемой сирийской оппозиции, Россия и Иран, может быть, - за действия и деятельность сирийского режима. Хочу еще раз подчеркнуть, что приоритет Соединенных Штатов Америки в Сирии и Ираке - это разгром ИГИЛа. Эти военные операции будут продолжаться", - сказал Д.Бейкер.
Вместе с тем он в очередной раз выразил сомнения относительно роли Ирана в сирийском урегулирования.
"Мы очень сомневаемся в том, что Иран может играть позитивную роль или Иран может поддерживать стабильность в Сирии, потому что, по мнению Соединенных Штатов Америки, Иран поддерживает "Хезболлу" и другие террористические группировки", - пояснил собеседник агентства.
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