Генсек UNWTO награжден орденом Dostluq

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в четверг распоряжение о награждении генсека Всемирной туристической организации ООН (UNWTO) Талиба Рифаи орденом "Dostluq" ("Дружба").

Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.

Т.Рифаи награждается орденом "за эффективную деятельность в создании и укреплении сотрудничества между Азербайджаном и UNWTO".

А.Азизов