Президент Азербайджана утвердил Risk Service Contract по блоку Умид-Бабек

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил Risk Service Contract на разведку и разработку блока морских месторождений Умид-Бабек.
Текст документа опубликован на сайте главы государства.
Risk Service Contract по разработке блока морских месторождений Умид-Бабек был подписан 12 января 2017 года. Он подписан между SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и SOCAR Umid Oil and Gas Limited. К контракту также прилагается "Соглашение о разведке и разработке блока Умид-Бабек в азербайджанском секторе Каспия", подписанное между SOCAR Umid Oil and Gas Limited и компанией Umid, Babek Exploration & Production.
Как сообщалось ранее, сохранение полного контроля над газоснабжением на внутреннем рынке страны и сокращение зависимости от внешних факторов, а также обеспечение внутреннего спроса на газ по возможно низким ценам считается основной и стратегической целью правительства Азербайджана. Для достижения этой цели было принято решение о разработке компанией SOCAR блока Умид-Бабек.
С 2012 года по 1 марта 2017 года с месторождения Умид добыто суммарно 1,314 млрд кубометров газа и 217,7 тыс. тонн конденсата.
Перспективный блок Умид-Бабек расположен в глубоководной части азербайджанского сектора Каспия, в 75 км от Баку. Запасы месторождения Умид, разрабатываемого SOCAR, оцениваются минимум в 200 млрд кубометров газа и 30 млн тонн конденсата. Запасы структуры Бабек оцениваются в 400 млрд кубометров газа и 80 млн тонн конденсата.
До сих пор разработка месторождения Умид велась ООО "SOCAR Umid", учрежденным компаниями SOCAR (80%) и Nobel Oil Exploration and Production Ltd (20%). Добыча первого газа с месторождения началась в сентябре 2012 года.
Долгосрочная программа разработки блока предполагает добычу с месторождения Умид 5 млрд кубометров газа в год и бурение скважин на структуре Бабек. Добычу газа со структуры Бабек SOCAR планирует начать в 2019 году.
А.Азизов
Из автомобиля армянской телекомпании велся обстрел азербайджанских позиций, ВС Азербайджана применили ответный огонь, заявляют в Баку
Грузия, Азербайджан и Турция готовятся подписать соглашение о трехстороннем военном сотрудничестве
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана из крупнокалиберных пулеметов -Минобороны
В Азербайджане отметят 120-летний юбилей Бюльбюля
Генсек UNWTO награжден орденом Dostluq
Азербайджанский страховщик застраховал организаторов Игр исламской солидарности на $1 млн
Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Глава Пентагона заверил турецкого премьера в готовности США защищать Анкару
Для сотрудничества РФ и США есть пространство в борьбе с ИГИЛ - представитель Госдепартамента
Олланд обещает, что процесс перехода власти к Макрону будет "простым и дружественным"
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Банк ВТБ (Азербайджан) запустил услугу VTB Mobile
С сентября в Грузии начнет функционировать компания Caspian Energy Georgia
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»