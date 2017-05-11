Глава Пентагона заверил турецкого премьера в готовности США защищать Анкару

Глава Пентагона США Джеймс Мэттис в ходе встречи с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом заверил его в готовности Вашингтона защищать Анкару как союзника НАТО, сообщается в заявлении Пентагона США, распространенном в четверг.
"Министр обороны США Джеймс Мэттис встретился с премьер-министром Бинали Йылдырымом сегодня в Лондоне для обсуждения круга двусторонних вопросов в сфере безопасности. Министр (Дж.Мэттис - ИФ) вновь напомнил об обязательствах США в отношении нашего союзника по НАТО", - заявила представитель оборонного ведомства Дана Уайт.
Ранее стало известно, что США поставят вооружение курдским силам, борющимся с "Исламским государством" (запрещена в РФ) в Сирии. В ответ на это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал США пересмотреть это решение, поскольку Анкара считает курдов террористами.
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