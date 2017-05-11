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Дальнее зарубежье 11.05.2017 19:43

Глава Пентагона заверил турецкого премьера в готовности США защищать Анкару

Глава Пентагона США Джеймс Мэттис в ходе встречи с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом заверил его в готовности Вашингтона защищать Анкару как союзника НАТО, сообщается в заявлении Пентагона США, распространенном в четверг.

"Министр обороны США Джеймс Мэттис встретился с премьер-министром Бинали Йылдырымом сегодня в Лондоне для обсуждения круга двусторонних вопросов в сфере безопасности. Министр (Дж.Мэттис - ИФ) вновь напомнил об обязательствах США в отношении нашего союзника по НАТО", - заявила представитель оборонного ведомства Дана Уайт.

Ранее стало известно, что США поставят вооружение курдским силам, борющимся с "Исламским государством" (запрещена в РФ) в Сирии. В ответ на это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал США пересмотреть это решение, поскольку Анкара считает курдов террористами.

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Тэги: ПЕНТАГОН, ТУРЦИЯ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]