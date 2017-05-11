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Дальнее зарубежье 11.05.2017 19:58

США не будут участвовать в обеспечении безопасности в зонах деэскалации в Сирии - госдеп США

Вашингтон не намерен принимать участие в обеспечении безопасности в зонах деэскалации в Сирии, заявил в четверг агентству "Интерфакс-Казахстан" официальный представитель Госдепартамента США Джошуа Бейкер.

"Мы поддерживаем идею зон деэскалации, но дьявол кроется в деталях. Мы просто не знаем, как они будут работать. Но если они действительно направлены на смягчение страданий самих сирийцев, тогда мы, конечно, поддерживаем", - сказал Дж.Бейкер.

"Однако мы не будем принимать участие в гарантии безопасности этих зон", - отметил он.

Дж.Бейкер также подчеркнул, что "самый главный приоритет для США на Ближнем Востоке - это разгром ИГИЛ" (террористическая организация, запрещена в РФ).

"И мы думаем, что там есть пространство для сотрудничества с Россией, именно в этой цели", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: США, СИРИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ЗОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]