США не будут участвовать в обеспечении безопасности в зонах деэскалации в Сирии - госдеп США

Вашингтон не намерен принимать участие в обеспечении безопасности в зонах деэскалации в Сирии, заявил в четверг агентству "Интерфакс-Казахстан" официальный представитель Госдепартамента США Джошуа Бейкер.

"Мы поддерживаем идею зон деэскалации, но дьявол кроется в деталях. Мы просто не знаем, как они будут работать. Но если они действительно направлены на смягчение страданий самих сирийцев, тогда мы, конечно, поддерживаем", - сказал Дж.Бейкер.

"Однако мы не будем принимать участие в гарантии безопасности этих зон", - отметил он.

Дж.Бейкер также подчеркнул, что "самый главный приоритет для США на Ближнем Востоке - это разгром ИГИЛ" (террористическая организация, запрещена в РФ).

"И мы думаем, что там есть пространство для сотрудничества с Россией, именно в этой цели", - сказал он.