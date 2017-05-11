Разведка США считает стратегической целью России в отношении Украины не дать ей интегрироваться в западные структуры

Россия пытается своими действиями в отношении Украины помешать её интеграции в западные структуры, заявил директор национальной разведки США Дэн Коутс.

"По нашей оценке, стратегическая цель Москвы на Украине - поддерживать долгосрочное влияние на Киев и противостоять попыткам Украины интегрироваться в западные институты", - сказал он в четверг на заседании комитета по разведке сената США.

По словам Д.Коутса, "российская военная интервенция на востоке Украины продолжается два года".

Кроме того, он убежден, что российская сторона оказывает "военное и дипломатическое" давление на Киев с тем, чтобы заставить его реализовать Минские соглашения "в российской интерпретации".