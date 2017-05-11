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Дальнее зарубежье 11.05.2017 20:26

Разведка США считает стратегической целью России в отношении Украины не дать ей интегрироваться в западные структуры

Россия пытается своими действиями в отношении Украины помешать её интеграции в западные структуры, заявил директор национальной разведки США Дэн Коутс.

"По нашей оценке, стратегическая цель Москвы на Украине - поддерживать долгосрочное влияние на Киев и противостоять попыткам Украины интегрироваться в западные институты", - сказал он в четверг на заседании комитета по разведке сената США.

По словам Д.Коутса, "российская военная интервенция на востоке Украины продолжается два года".

Кроме того, он убежден, что российская сторона оказывает "военное и дипломатическое" давление на Киев с тем, чтобы заставить его реализовать Минские соглашения "в российской интерпретации".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, РАЗВЕДКА, РОССИЯ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]