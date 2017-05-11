Разведка США считает стратегической целью России в отношении Украины не дать ей интегрироваться в западные структуры

Россия пытается своими действиями в отношении Украины помешать её интеграции в западные структуры, заявил директор национальной разведки США Дэн Коутс.
"По нашей оценке, стратегическая цель Москвы на Украине - поддерживать долгосрочное влияние на Киев и противостоять попыткам Украины интегрироваться в западные институты", - сказал он в четверг на заседании комитета по разведке сената США.
По словам Д.Коутса, "российская военная интервенция на востоке Украины продолжается два года".
Кроме того, он убежден, что российская сторона оказывает "военное и дипломатическое" давление на Киев с тем, чтобы заставить его реализовать Минские соглашения "в российской интерпретации".
Из автомобиля армянской телекомпании велся обстрел азербайджанских позиций, ВС Азербайджана применили ответный огонь, заявляют в Баку
Грузия, Азербайджан и Турция готовятся подписать соглашение о трехстороннем военном сотрудничестве
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана из крупнокалиберных пулеметов -Минобороны
SOCAR эвакуировала персонал с платформы №7 на мелководье Гюнешли из-за утечки газа со скважины, пострадавших нет
Президент Азербайджана утвердил Risk Service Contract по блоку Умид-Бабек
В Азербайджане отметят 120-летний юбилей Бюльбюля
Генсек UNWTO награжден орденом Dostluq
Азербайджанский страховщик застраховал организаторов Игр исламской солидарности на $1 млн
Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Банк ВТБ (Азербайджан) запустил услугу VTB Mobile
С сентября в Грузии начнет функционировать компания Caspian Energy Georgia
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»