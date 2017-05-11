Трамп рассматривает кандидатуру экс-конгрессмена Роджерса на пост директора ФБР - СМИ

Президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру республиканца Майка Роджерса на пост директора ФБР, сообщает в четверг агентство "Блумберг" со ссылкой на представителя Белого дома.
По данным этого источника, М.Роджерс - не единственная кандидатура, рассматриваемая Д.Трампом, однако имена других возможных кандидатов не сообщаются.
Сам М.Роджерс пока не прокомментировал эти данные, говорится в сообщении.
"Блумберг" отмечает, что экс-председателя комитета по разведке палаты представителей республиканца М.Роджерса "уважают во внешнеполитическом и разведывательном сообществах".
"Его, вероятно, хорошо примут лидеры-республиканцы в Конгрессе, но демократы, скорее всего, сочтут выбор слишком политизированным", - говорится в сообщении агентства.
Д.Трамп уволил Дж.Коми в минувшую среду под предлогом того, что тот не справляется с обязанностями директора ФБР.
В то же время СМИ сообщают, что причиной решения Д.Трампа об отставке Дж.Коми стало то, что директор ФБР отказался сообщить заранее самому президенту, а также Минюсту о том, что конкретно он будет докладывать сенату о проводимом расследовании так называемого "российского вмешательства" в кампанию по президентским выборам в США.
Увольнение Дж.Коми вызвало волну недовольства и протестов со стороны демократов в американском конгрессе, которые рассматривают этот шаг Д.Трампа как попытку подорвать расследование контактов его команды с Россией в ходе предвыборной кампании.
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