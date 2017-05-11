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Регион 11.05.2017 21:17

РФ и Иран обменяются по 1 тыс. разрешений на грузовые автоперевозки в 2017-2018 гг

Россия и Иран обменяются по 1 тыс. разрешений на грузовые автоперевозки в 2017-2018 гг.

Как говорится в сообщении Минтранса РФ, соответствующее решение было принято по итогам заседания российско-иранской смешанной комиссии по международному автомобильному сообщению в четверг.

Российскую делегацию возглавил заместитель министра транспорта РФ Николай Асаул, иранскую - заместитель министра дорог и градостроительства Исламской Республики Иран Давуд Кашаварзя.

В Минтрансе отмечают, что стороны обменялись сведениями о состоянии рынка автомобильных перевозок между Россией и Ираном и отметили, что в 2016 году и за истекший период 2017 года "наблюдается заметный прирост объемов автоперевозок между двумя странами", при этом возрастают объёмы грузов, перевозимых как российскими, так и иранскими транспортными предприятиями.

"При обсуждении вопроса контингента разрешений на международные автомобильные перевозки делегации отметили, что годовой контингент в размере 1 000 разрешений на перевозки грузов в/из третьих стран удовлетворяет потребностям перевозчиков сторон, и установили контингент разрешений в указанном количестве на 2017-2018 годы", - отмечается в сообщении.

Участники заседания также обменялись информацией об условиях автомобильных перевозок и устранении административных барьеров, таких как стоимость топлива при ввозе и вывозе через границу, выдача разрешений на перевозки, визовое обеспечение профессиональных водителей транспортных средств, плата за использование автомобильных дорог на недискриминационной основе.

Делегации подтвердили договорённости оказывать необходимое содействие развитию регулярных перевозок пассажиров автобусами между Россией и Ираном и облегчению их выполнения.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, АВТОПЕРЕВОЗКИ, РАЗРЕШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]