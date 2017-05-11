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ТЭК 11.05.2017 21:22

SOCAR эвакуировала персонал с платформы №7 на мелководье Гюнешли из-за утечки газа со скважины, пострадавших нет

uУтечка газа произошла в четверг на скважине №319 на основании №7 на мелководной части месторождения Гюнешли, отмечается в сообщении компании SOCAR (Госнефтекомпания Азерайджана, ГНКАР).

«После ликвидации утечки газа в 16:00 по местному времени вблизи основания стали наблюдаться появления периодически нарастающих потоков воды с пузырями газа.

Находящийся на месте происшествия президент SOCAR Ровнаг Абудллаев распорядился о полной эвакуации рабочего персонала с данной платформы и в настоящее время их жизни ничего не угрожает», -отмечается в сообщении.

Компания подчеркивает, что утечка газа произошла в процессе поглощения глинистого раствора при бурении скважины №319. Приняты необходимые меры: устье скважины закрыто, параметры устья скважины взяты под контроль.

По данным компании, для сведения к минимуму риска аварии с платформы №7 приостановлены все буровые работы. «Оперативная группа из специалистов SOCAR с соседнего основания и дежурных судов контролирует ситуацию», - подчеркивает компания.

В целом, остановлена добыча с двух эксплуатационных скважин с платформы №7.

SOCAR 14 марта 2016 года ввела в строй платформу №7 на Гюнешли. Платформа установлена на глубине моря 148 метров и рассчитана на бурение 20 эксплуатационных скважин, из которых 6 – газовые, 14 – нефтяные.

Бурение скважины №319 началось 27 апреля 2017 года.

Н.Аббасова

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Тэги: SOCAR, ПЛАТФОРМА, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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