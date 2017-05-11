SOCAR эвакуировала персонал с платформы №7 на мелководье Гюнешли из-за утечки газа со скважины, пострадавших нет

uУтечка газа произошла в четверг на скважине №319 на основании №7 на мелководной части месторождения Гюнешли, отмечается в сообщении компании SOCAR (Госнефтекомпания Азерайджана, ГНКАР).
«После ликвидации утечки газа в 16:00 по местному времени вблизи основания стали наблюдаться появления периодически нарастающих потоков воды с пузырями газа.
Находящийся на месте происшествия президент SOCAR Ровнаг Абудллаев распорядился о полной эвакуации рабочего персонала с данной платформы и в настоящее время их жизни ничего не угрожает», -отмечается в сообщении.
Компания подчеркивает, что утечка газа произошла в процессе поглощения глинистого раствора при бурении скважины №319. Приняты необходимые меры: устье скважины закрыто, параметры устья скважины взяты под контроль.
По данным компании, для сведения к минимуму риска аварии с платформы №7 приостановлены все буровые работы. «Оперативная группа из специалистов SOCAR с соседнего основания и дежурных судов контролирует ситуацию», - подчеркивает компания.
В целом, остановлена добыча с двух эксплуатационных скважин с платформы №7.
SOCAR 14 марта 2016 года ввела в строй платформу №7 на Гюнешли. Платформа установлена на глубине моря 148 метров и рассчитана на бурение 20 эксплуатационных скважин, из которых 6 – газовые, 14 – нефтяные.
Бурение скважины №319 началось 27 апреля 2017 года.
Н.Аббасова
Из автомобиля армянской телекомпании велся обстрел азербайджанских позиций, ВС Азербайджана применили ответный огонь, заявляют в Баку
Грузия, Азербайджан и Турция готовятся подписать соглашение о трехстороннем военном сотрудничестве
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана из крупнокалиберных пулеметов -Минобороны
В Азербайджане отметят 120-летний юбилей Бюльбюля
Генсек UNWTO награжден орденом Dostluq
Азербайджанский страховщик застраховал организаторов Игр исламской солидарности на $1 млн
Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
РФ и Иран обменяются по 1 тыс. разрешений на грузовые автоперевозки в 2017-2018 гг
Трамп рассматривает кандидатуру экс-конгрессмена Роджерса на пост директора ФБР - СМИ
Разведка США считает стратегической целью России в отношении Украины не дать ей интегрироваться в западные структуры
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Банк ВТБ (Азербайджан) запустил услугу VTB Mobile
С сентября в Грузии начнет функционировать компания Caspian Energy Georgia
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»