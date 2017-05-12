Трамп опубликовал фото встреч с главами МИД России и Украины и призвал к миру

Президент США Дональд Трамп разместил у себя в "Твиттере" фотографии со встреч с главами МИД РФ и Украины Сергеем Лавровым и Павлом Климкиным, призвав страны к миру.

"Вчера (10 мая - ИФ) в один день у меня были встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Давайте установим мир", - подписал Д.Трамп две выложенные фотографии.

На одной из фотографий Д.Трамп стоит рядом с С.Лавровым, на другой - глава США сидит за своим рабочим столом в Овальном кабинете, а П.Климкин, опершись на стол руками, стоит рядом.