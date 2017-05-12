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СНГ 12.05.2017 08:46

Трамп опубликовал фото встреч с главами МИД России и Украины и призвал к миру

Президент США Дональд Трамп разместил у себя в "Твиттере" фотографии со встреч с главами МИД РФ и Украины Сергеем Лавровым и Павлом Климкиным, призвав страны к миру.

"Вчера (10 мая - ИФ) в один день у меня были встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Давайте установим мир", - подписал Д.Трамп две выложенные фотографии.

На одной из фотографий Д.Трамп стоит рядом с С.Лавровым, на другой - глава США сидит за своим рабочим столом в Овальном кабинете, а П.Климкин, опершись на стол руками, стоит рядом.

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Тэги: США, ТРАМП, РОССИЯ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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