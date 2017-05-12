Лавров: Москва, Анкара и Тегеран определят все параметры работы зон деэскалации в Сирии через 10-12 дней

Эксперты России, Турции и Ирана через 10-12 дней обсудят все параметры функционирования зон деэскалации в Сирии, включая наблюдательные пункты и КПП, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Через 10-12 дней соберутся Эксперты РФ, Турции и Ирана как стран-гарантов режима прекращения огня. Они будут обсуждать конкретные параметры функционирования этих зон (зон деэскалации - ИФ), включая полосы безопасности вокруг них, включая наблюдательные пункты, включая контрольно-пропускные пункты", - сказал С.Лавров журналистам на Аляске.