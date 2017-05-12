Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7026 EUR   1.8508 RUR   0.0296 GBR   2.2027 TRY   0.4746

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.83 Brent   50.77

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 18° Завтра 14° 22° 14 Май 14° 23° 15 Май 15° 24°

СНГ 12.05.2017 09:03

Лавров: Москва, Анкара и Тегеран определят все параметры работы зон деэскалации в Сирии через 10-12 дней

Эксперты России, Турции и Ирана через 10-12 дней обсудят все параметры функционирования зон деэскалации в Сирии, включая наблюдательные пункты и КПП, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Через 10-12 дней соберутся Эксперты РФ, Турции и Ирана как стран-гарантов режима прекращения огня. Они будут обсуждать конкретные параметры функционирования этих зон (зон деэскалации - ИФ), включая полосы безопасности вокруг них, включая наблюдательные пункты, включая контрольно-пропускные пункты", - сказал С.Лавров журналистам на Аляске.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ДЕЭСКАЛАЦИЯ, ПАРАМЕТРЫ


Похожие новости


Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в ближневосточном урегулировании и проблематику сирийского кризиса - Кремль Подписанный в Астане меморандум о зонах безопасности учитывает предыдущие инициативы США - Лавров Российские военные за сутки передали жителям Сирии почти 5 тонн гуманитарных грузов Шойгу называет ситуацию в Сирии гуманитарной катастрофой Основной частью переговоров в Москве станет прекращение войны в Сирии - Могерини Дети Асада занялись изучением русского языка

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]