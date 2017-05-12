Трамп позитивно оценил встречу с Лавровым и предположил, что она может стать шагом к миру в Сирии и на Украине

Президент США Дональд Трамп считает, что его встреча в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым может быть шагом на пути к миру.
"Я думаю, у нас была отличная беседа. Она касалась Сирии, касалась Украины. И, возможно, благодаря этой беседе гораздо меньше людей будут убиты, и она, в конечном счете, приведет к миру", - сказал Д.Трамп в интервью телеканалу NBC News.
Он отметил, что считает эти дискуссии "чем-то хорошим, а не плохим".
"Когда я говорил с В.Путиным, он спросил, встречусь ли я с С.Лавровым. Я сказал, я встречусь с ним", - рассказал также Д.Трамп.
В Баку в 2018 году пройдет Конференция министров молодежи и спорта стран-членов ОИС
Молодежь исламских стран подвела итоги Саммита лидеров в Баку
Армения нанесла минометные удары по позициям ВС Азербайджана – Минобороны
Азербайджанская делегация во главе с министром экономики примет участие в Пекинском форуме «Один пояс - один путь»
Торговый дом Азербайджана в Беларуси откроется в конце мая
ЦБ Азербайджана на очередном депозитном аукционе привлек 250 млн манатов, средневзвешенная ставка снизилась до 12%
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб 1 и пострадали 7 человек - МВД
V Исламиада пройдет в Турции в 2021 году
Рейс United Airlines задержан из-за скорпиона, пассажиров эвакуировали
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
В Баку прошел «Урок Мужества». Фоторепортаж
Банк ВТБ (Азербайджан) запустил услугу VTB Mobile
С сентября в Грузии начнет функционировать компания Caspian Energy Georgia
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»