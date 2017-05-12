Трамп позитивно оценил встречу с Лавровым и предположил, что она может стать шагом к миру в Сирии и на Украине

Президент США Дональд Трамп считает, что его встреча в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым может быть шагом на пути к миру.

"Я думаю, у нас была отличная беседа. Она касалась Сирии, касалась Украины. И, возможно, благодаря этой беседе гораздо меньше людей будут убиты, и она, в конечном счете, приведет к миру", - сказал Д.Трамп в интервью телеканалу NBC News.

Он отметил, что считает эти дискуссии "чем-то хорошим, а не плохим".

"Когда я говорил с В.Путиным, он спросил, встречусь ли я с С.Лавровым. Я сказал, я встречусь с ним", - рассказал также Д.Трамп.