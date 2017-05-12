Консолидированный убыток МБА за 2016г по МСФО оценивается в 1,9 млрд манатов

Правительство Азербайджана с целью оказания ликвидной поддержки ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА) разместило в банке депозиты на сумму $1,3 млрд и 70 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в кредитной организации.

"С целью укрепления финансовой устойчивости банка проводятся ряд мероприятий. В частности, государство приобрело токсичные активы банка в размере 9,93 млрд манатов. Кроме этого, для оказания ликвидной поддержку в банке размещены депозиты на сумму $1,3 млрд и 70 млн манатов", - отметили в банке.

Для укрепления капитальных позиций в январе 2017 года правительство (основной акционер банка) направило депозиты в размере 600 млн манатов, размещенные в МБА, на повышение капитала банка.

В банке подчеркнули, что МБА 2016 год согласно международным стандартам финансовой отчетности завершил с убытком. "Согласно МСФО консолидированный убыток МБА (включая и дочерние структуры) за 2016 год составит 1,9 млрд манатов, включая убытки непосредственно МБА в размере 1,74 млрд манатов", - отметили в кредитной организации.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%.

А.Азизов