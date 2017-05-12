В Баку прошел «Урок Мужества». Фоторепортаж

11 мая с.г. в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) состоялся «Урок Мужества», приуроченный к 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Перед учащимися бакинских школ и представителями организаций российских соотечественников, собравшимися в зале, выступили участники белорусского коллектива «Судьбы» (руководитель Галина Змушко), который прибыл в Баку на празднование Дня Победы. Коллектив был создан в 2004 году в Минске, в него входят бывшие малолетние узники фашистских концлагерей. Урок прошел в виде литературно-музыкальной композиции. При этом участники коллектива рассказали о своих личных судьбах, о том, как они смогли выжить в той тяжелой войне, благодаря освобождению советскими войсками из плена.
С приветствием к гостям из Беларуси и участникам Урока обратилась председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана, координатор образовательных программ РИКЦ Любовь Якунина.
Фотографии:
1 - 18. В РИКЦ коллектив «Судьбы» провел «Урок Мужества»
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