Китай расширит доступ американских компаний на свой рынок

Белый дом сообщил, что в рамках продолжающегося диалога договорился с Китаем о расширении доступа американских товаров и услуг на китайский рынок.

Согласно обнародованному документу, будет расширен доступ на китайский рынок для сельскохозяйственной и биотехнологической продукции из США, а также для американских финансовых компаний, платежных систем, рейтинговых агентств. Китайские компании получат также возможность закупать в США больше природного газа.

В свою очередь США снимут препятствия для импорта из Китая мяса птицы.

Вопрос о снижении дисбаланса в торговле с Китаем был одним из основных предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа.