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Дальнее зарубежье 12.05.2017 10:18

Китай расширит доступ американских компаний на свой рынок

Белый дом сообщил, что в рамках продолжающегося диалога договорился с Китаем о расширении доступа американских товаров и услуг на китайский рынок.

Согласно обнародованному документу, будет расширен доступ на китайский рынок для сельскохозяйственной и биотехнологической продукции из США, а также для американских финансовых компаний, платежных систем, рейтинговых агентств. Китайские компании получат также возможность закупать в США больше природного газа.

В свою очередь США снимут препятствия для импорта из Китая мяса птицы.

Вопрос о снижении дисбаланса в торговле с Китаем был одним из основных предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа.

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Тэги: США, КИТАЙ, КОМПАНИИ, ДОСТУП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]