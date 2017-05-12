Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8509 RUR   0.0298 GBR   2.1946 TRY   0.4758

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.83 Brent   50.77

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 17° Завтра 14° 22° 14 Май 15° 23° 15 Май 14° 24°

СНГ 12.05.2017 10:32

Новые подземные толчки зафиксированы в Таджикистане

В Таджикистане в пятницу утром зарегистрировано очередное землетрясение, сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве страны Умеда Юсупова.

По ее словам, согласно данным Института сейсмологии Таджикистана, землетрясение было зарегистрировано в 7:48 по местному времени (5:48 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 357 км юго-восточнее Душанбе и в 23 км восточнее озера Сарез.

Сила толчков в эпицентре составила 4 балла, на озере Сарез - 3 балла. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

В регионе с начала мая регулярно фиксируются землетрясения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


Похожие новости


Третье за сутки землетрясение произошло в Таджикистане Гуманитарная помощь Азербайджана направленная в Таджикистан доставлена до места назначения Азербайджан направил гуманитарную помощь на сумму 800 тыс. манатов в пострадавшие от землетрясения регионы Таджикистана Азербайджан направит в пострадавшие от землетрясения регионы Таджикистана гуманитарный груз на 800 тыс. манатов Сильное землетрясение произошло в Таджикистане В Таджикистане отмечены подземные толчки магнитудой 5,5

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]