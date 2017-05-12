Новые подземные толчки зафиксированы в Таджикистане

В Таджикистане в пятницу утром зарегистрировано очередное землетрясение, сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве страны Умеда Юсупова.

По ее словам, согласно данным Института сейсмологии Таджикистана, землетрясение было зарегистрировано в 7:48 по местному времени (5:48 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 357 км юго-восточнее Душанбе и в 23 км восточнее озера Сарез.

Сила толчков в эпицентре составила 4 балла, на озере Сарез - 3 балла. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

В регионе с начала мая регулярно фиксируются землетрясения.