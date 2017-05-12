Стоимость имущества в залоге по кредитам из средств АИФ превышает 1,25 млрд манатов

Справедливая рыночная стоимость имущества, находящегося в залоге по ипотечным кредитам, выданным по линии Азербайджанского ипотечного фонда (АИФ) на 1 января 2017 года составляет 1 млрд 250 млн 910,521 тыс. манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в фонде.

"По итогам 2016 года справедливая рыночная стоимость имущества, выступающего в виде залога по ипотечным кредитам, составляет 1 млрд 250 млн 910,521 тыс. манатов против 1 млрд 242 млн 604,342 тыс. манатов по итогам 2015 года», - отметили в фонде.

При этом справедливая рыночная стоимость имущества, находящегося в залоге по ипотечным кредитам, выданным в Баку на 1 января 2017 года составляет 1 млрд 58 млн 520,75 тыс. манатов, в Сумгайыте – 114 млн 635,211 тыс. манатов, в Гяндже – 42 млн 912,918 тыс. манатов, остальное – в других городах.

АИФ создан в декабре 2005 года и в марте 2006 года приступил к выдаче ипотечных кредитов. Выдача социальной ипотеки в Азербайджане началась с 2007 года. АИФ с 1 июня 2009 года возобновил процесс выдачи ипотечных кредитов на коммерческих условиях. При этом на коммерческих условиях ипотечные кредиты выдаются за счет средств, привлекаемых фондом от выпуска собственных облигаций.

Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 100 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых.

Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых.

В 2016 году банки агенты АИФ выдали кредитов на 1,1 млн манатов.

А.Азизов