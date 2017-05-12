В Эстонию прибывают шесть кораблей НАТО

В Эстонию в пятницу прибывают шесть кораблей НАТО.
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сил обороны Эстонии, "корабли входят в две постоянные военно-морские группировки НАТО и примут участие в различных упражнениях и мероприятиях".
Также в задачу кораблей входит пополнение запаса и предоставление отдыха морякам.
В 1-ю противоминную группировку, которой с июня 2016 года командует капитан-лейтенант ВМС Эстонии Йохан-Элиас Сельямаа (Johan-Elias Seljamaa), входят четыре корабля: флагман Wambola из Эстонии, тральщики Hinnoey из Норвегии, Ramsey из Великобритании, Primula из Бельгии.
В состав 2-й постоянной группировки НАТО входят два корабля: флагман Roald Amundsen из Норвегии и Evertsen из Нидерландов. Командует группировкой Оле Мортен Сандквист из Норвегии (Ole Morten Sandquist).
В Эстонии в понедельник начались крупнейшие в новейшей истории страны учения, в которых принимают участия около 9000 человек, в том числе и военнослужащие из стран-союзниц по НАТО.
"В основном в "Весеннем шторме" задействованы пехотные части и подразделения, но к учениям привлечены также военно-морские и военно-воздушные силы," сообщили ранее "Интерфаксу" в Силах обороны.
В учениях участвует тяжелая боевая техника Сил обороны Эстонии, а также танки M1A2 Abrams, Challenger 2 и Leclerc, боевые машины пехоты Warrior, Bradley, VBCI союзников по НАТО.
Сюда же прибыли четыре штурмовика Su-22 ВВС Польши, четыре вертолета сухопутных войск США AH-64 Apache и два вертолета UH-60 Black Hawk, позже к ним присоединится и третий Black Hawk. В учениях принимают также реактивные учебные самолеты ВВС Эстонии L-39 и вертолеты R44, а также истребители F-18 Hornet дислоцированного в Эмари отряда миссии НАТО по охране воздушного пространства НАТО.
Кроме базирующихся в военном городке в Тапа британцев, французов, датчан и американцев, в Эстонию специально для участия в учениях прибывают солдаты и офицеры из Канады, Германии, Нидерландов, Польши, Финляндии, Швеции, Латвии, Литвы, Украины и Грузии.
Финальное построение состоится 25 мая на Центральном полигоне Сил обороны.
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