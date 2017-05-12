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Дальнее зарубежье 12.05.2017 11:14

Парламент КНДР направил протест в конгресс США после частичного одобрения законопроекта о расширении санкций против Пхеньяна

Верховное народное собрание (парламент) КНДР отправило письменный протест в палату представителей конгресса США в связи с тем, что палата 4 мая одобрила законопроект, предусматривающий расширение санкций против КНДР, сообщает в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на северокорейские СМИ.

Комитет по иностранным делам Верховного народного собрания при этом назвал меры, содержащиеся в этом законопроекте, "отвратительным антигуманным актом".

В то же время, отмечает АП, неясно, каким образом протест был передан американской стороне, поскольку между Вашингтоном и Пхеньяном нет дипломатических отношений и каких-либо официальных каналов связи.

АП добавляет, что письменный протест КНДР в адрес органа власти США является необычным шагом для Пхеньяна.

Палата представителей США проголосовала за возможность расширения санкций против КНДР 4 мая.

Теперь законопроект должен быть направлен в сенат США, а в случае его утверждения в сенате - к президенту США Дональду Трампу.

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Тэги: КНДР, США, КОНГРЕСС, ПРОТЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]