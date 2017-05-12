В Турции успешно испытали ракету собственной разработки

В Турции прошли успешные испытания первой ракеты национального производства, сообщил в эфире турецкого телеканала "А Хабер" министр обороны страны Фикри Ышык

"Пуск ракеты "Бора", дальность которой составляет более 200 км, был произведен в провинции Синоп. Ракета успешно поразила цель в Черном море. Теперь Турция производит собственные ракеты. Таким образом, мы добились еще большей уверенности в собственных силах", - сообщил Ф.Ышык.

Ракета "Бора" калибром 610 мм способна поражать цели на удалении 280 км. Она отличается эффективной мощью, и имеет боеголовку весом 470 кг, отмечает в свою очередь турецкая газета "Хюрриет".