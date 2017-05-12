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Регион 12.05.2017 11:03

В Турции успешно испытали ракету собственной разработки

В Турции прошли успешные испытания первой ракеты национального производства, сообщил в эфире турецкого телеканала "А Хабер" министр обороны страны Фикри Ышык

"Пуск ракеты "Бора", дальность которой составляет более 200 км, был произведен в провинции Синоп. Ракета успешно поразила цель в Черном море. Теперь Турция производит собственные ракеты. Таким образом, мы добились еще большей уверенности в собственных силах", - сообщил Ф.Ышык.

Ракета "Бора" калибром 610 мм способна поражать цели на удалении 280 км. Она отличается эффективной мощью, и имеет боеголовку весом 470 кг, отмечает в свою очередь турецкая газета "Хюрриет".

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Тэги: ТУРЦИЯ, РАКЕТА, ИСПЫТАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]