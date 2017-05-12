Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8509 RUR   0.0298 GBR   2.1946 TRY   0.4758

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.83 Brent   50.77

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 17° Завтра 14° 22° 14 Май 15° 23° 15 Май 14° 24°

Регион 12.05.2017 11:25

Малайзия депортировала в Турцию трех предполагаемых сторонников Гюлена

Власти Малайзии депортировали трех турецких граждан, которых Анкара разыскивает из-за их предполагаемых связей с оппозиционным мусульманским богословом Фетхуллахом Гюленом, обвиняемым в организации попытки государственного переворота в июле прошлого года, сообщают в пятницу западные СМИ.

По их информации, трое мужчин, которые были задержаны в Малайзии на прошлой неделе, отправлены в Анкару в ночь на пятницу.

Ранее ряд правозащитных организаций призвал малазийские власти не депортировать задержанных турецких граждан в связи с массовым преследованием со стороны турецких властей политических активистов и сторонников Ф.Гюлена после попытки государственного переворота.

Попытка военного переворота в Турции была совершена 16 июля прошлого года, однако планы мятежников провалились. В Анкаре полагают, что за неудавшейся попыткой путча стоит проживающий в США мусульманский богослов Ф.Гюлен.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МАЛАЙЗИЯ, ТУРЦИЯ, ГРАЖДАНЕ, ДЕПОРТАЦИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]