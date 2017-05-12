Малайзия депортировала в Турцию трех предполагаемых сторонников Гюлена

Власти Малайзии депортировали трех турецких граждан, которых Анкара разыскивает из-за их предполагаемых связей с оппозиционным мусульманским богословом Фетхуллахом Гюленом, обвиняемым в организации попытки государственного переворота в июле прошлого года, сообщают в пятницу западные СМИ.

По их информации, трое мужчин, которые были задержаны в Малайзии на прошлой неделе, отправлены в Анкару в ночь на пятницу.

Ранее ряд правозащитных организаций призвал малазийские власти не депортировать задержанных турецких граждан в связи с массовым преследованием со стороны турецких властей политических активистов и сторонников Ф.Гюлена после попытки государственного переворота.

Попытка военного переворота в Турции была совершена 16 июля прошлого года, однако планы мятежников провалились. В Анкаре полагают, что за неудавшейся попыткой путча стоит проживающий в США мусульманский богослов Ф.Гюлен.