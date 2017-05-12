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СНГ 12.05.2017 11:43

Атамбаев увидел признаки улучшения политики киргизского филиала "Радио Свобода" и просит отозвать иск к ней о защите своей репутации

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев предложил Генеральной прокуратуре республики отозвать иск к местной службе "Радио Свобода" почти на $150 тыс.

Как сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе главы киргизского государства, "А.Атамбаев предложил рассмотреть вопрос об отзыве исковых требований к учреждению Радио "Азаттык" (киргизский филиал "Радио Свобода")".

30 марта А.Атамбаев встретился с президентом медиакорпорации Радио "Свободная Европа"/"Радио Свобода" Томасом Кентом по его личной просьбе. Во время встречи обсуждались проблемы обеспечения сбалансированности и объективности в освещении происходящих в стране событий, вопросы беспристрастности журналистики, причины порождения мнений об ангажированности отдельных журналистов. Говорилось о недопустимости дискредитации важнейших принципов свободы слова.

"За прошедшее после встречи время в деятельности Радио "Азаттык" наметилась позитивная тенденция, обеспечившая большую сбалансированность и взвешенность выходящих в эфир материалов радио и публикаций данного СМИ", - отметил представитель пресс-службы.

По словам собеседника агентства, многие эксперты отмечают повышение качества в освещении событий на Радио "Азаттык". "При безусловном сохранении принципов свободной журналистики и свободы слова, на Радио "Азаттык" приняты соответствующие меры в части соблюдения редакционной политики, в том числе по предварительному системному правовому анализу спорных положений при подготовке материалов в эфир и публикаций на интернет-сайте", - сказал он.

"Судебные разбирательства способствовали активизации всего медиа-сообщества и неправительственного сектора, а самое главное - развернувшейся дискуссии о качестве работы журналистов и о необходимости пересмотра некоторых стереотипов, приведших к дискредитации свободы слова. Все эти процессы внутри медиа-сообщества, по мнению А.Атамбаева, ведут к совершенствованию и оздоровлению национального информационного пространства", - добавили в пресс-службе.

В начале марта Генеральная прокуратура Киргизии подала к Радио "Азаттык" и сайту "Zanoza.kg" иски о защите чести, достоинства и деловой репутации президента республики в размере 10 млн сомов ($147 тыс.) и в 3 млн сомов ($45 тыс.) соответственно.

Поводом для исков послужила распространенная данными СМИ информация, озвученная юристами оппозиционной партии "Ата-Мекен" (Родина), о том, что груз разбившегося 16 января под Бишкеком "Боинга" принадлежал семье главы государства, документы, о чем якобы получены от турецких спецслужб. Вместе с тем посольство Турции в Киргизии назвали эти документы "фейком" и "подделкой". Помимо этого, иски на сумму 10 млн сомов ($147 тыс.) также поданы к юристам партии "Ата-Мекен".

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РАДИОСТАНЦИЯ, ИСК


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