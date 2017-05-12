Австралия рассматривает вариант увеличения своего контингента в Афганистане - премьер-министр

Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл подтвердил, что правительство активно обдумывает запрос НАТО о направлении дополнительного контингента вооруженных сил страны в Афганистан, сообщает в пятницу австралийская газета "Острэлиан".

"Нас попросили рассмотреть (дислокацию - ИФ) дополнительных ресурсов, и мы активно обдумываем это. Мы открыты для этого", - приводит издание слова М.Тернбулла.

Ранее австралийский премьер обсуждал данный вопрос с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом и командующим американскими войсками в Афганистане генерал-лейтенантом Миком Николсоном.

По словам М.Тернбулла, австралийская армия работает в рамках операции НАТО в Афганистане по ряду направлений. "Однако большая часть нашего контингента сосредоточена на тренировке и подготовке афганских вооруженных сил", - отметил он.

Премьер пояснил, что Австралия "определенно готова к наращиванию работы в регионе". "Но очень важно, что мы и наши партнеры продолжаем прикладывать усилия в Афганистане, продолжаем работать вместе, постепенно создавая возможности для Афганистана, чтобы его вооруженные силы могли защитить страну от террористической угрозы, "Исламского государства" (группировка запрещена в РФ) и, разумеется, от "Талибана".

По данным издания, сейчас в Афганистане находятся около 270 австралийских военнослужащих, которые осуществляют подготовку и тренировку афганских ВС.