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Дальнее зарубежье 12.05.2017 12:06

Австралия рассматривает вариант увеличения своего контингента в Афганистане - премьер-министр

Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл подтвердил, что правительство активно обдумывает запрос НАТО о направлении дополнительного контингента вооруженных сил страны в Афганистан, сообщает в пятницу австралийская газета "Острэлиан".

"Нас попросили рассмотреть (дислокацию - ИФ) дополнительных ресурсов, и мы активно обдумываем это. Мы открыты для этого", - приводит издание слова М.Тернбулла.

Ранее австралийский премьер обсуждал данный вопрос с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом и командующим американскими войсками в Афганистане генерал-лейтенантом Миком Николсоном.

По словам М.Тернбулла, австралийская армия работает в рамках операции НАТО в Афганистане по ряду направлений. "Однако большая часть нашего контингента сосредоточена на тренировке и подготовке афганских вооруженных сил", - отметил он.

Премьер пояснил, что Австралия "определенно готова к наращиванию работы в регионе". "Но очень важно, что мы и наши партнеры продолжаем прикладывать усилия в Афганистане, продолжаем работать вместе, постепенно создавая возможности для Афганистана, чтобы его вооруженные силы могли защитить страну от террористической угрозы, "Исламского государства" (группировка запрещена в РФ) и, разумеется, от "Талибана".

По данным издания, сейчас в Афганистане находятся около 270 австралийских военнослужащих, которые осуществляют подготовку и тренировку афганских ВС.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, КОНТИНГЕНТ, АФГАНИСТАН, УВЕЛИЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]