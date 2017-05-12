Рейс United Airlines задержан из-за скорпиона, пассажиров эвакуировали

Пассажиров самолета авиакомпании United Airlines, готовящегося к рейсу из Хьюстона в столицу Эквадора Кито, эвакуировали из-за обнаруженного на борту скорпиона, сообщает MarketWatch.
Скорпиона заметили на одежде одного их пассажиров, после чего самолет вернули со взлетной полосы в ангар. Как выяснилось в результате медицинского обследования, животное не успело ужалить человека. Пассажирам пришлось ждать подачи другого самолета, вследствие чего рейс был задержан. Представители компании подчеркивают, что обеспечили бесплатное питание во время ожидания.
Отмечается, что это уже второй инцидент со скорпионом на борту United за последний месяц. В апреле ядовитое паукообразное ужалило пассажира, летевшего из того же Хьюстона в канадский Калгари.
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