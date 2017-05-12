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Дальнее зарубежье 12.05.2017 12:18

Десантный корабль ВМС Франции сел на мель во время учений у острова Гуам, маневры приостановлены - СМИ

Международные военно-морские учения в западной части Тихого океана возле острова Гуам были приостановлены из-за того, что десантный корабль ВМС Франции сел на мель, сообщает в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс.

В учениях, возглавляемых Францией, также принимали участие США, Япония и Великобритания. В ходе маневров стороны отрабатывали высадку на побережье и дальнейшие действия морского десанта.

В результате инцидента никто не пострадал. Также не было зафиксировано ни разлива топлива, ни повреждения произрастающих в этом месте кораллов.

Американское командование не сообщило, когда учения могут возобновиться.

Вертолетные учения, которые должны были проходить в районе Гуама вместе с учениями морской пехоты, также приостановлены.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, УЧЕНИЯ, ГУАМ, ИНЦИДЕНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]