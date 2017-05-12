Десантный корабль ВМС Франции сел на мель во время учений у острова Гуам, маневры приостановлены - СМИ

Международные военно-морские учения в западной части Тихого океана возле острова Гуам были приостановлены из-за того, что десантный корабль ВМС Франции сел на мель, сообщает в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс.

В учениях, возглавляемых Францией, также принимали участие США, Япония и Великобритания. В ходе маневров стороны отрабатывали высадку на побережье и дальнейшие действия морского десанта.

В результате инцидента никто не пострадал. Также не было зафиксировано ни разлива топлива, ни повреждения произрастающих в этом месте кораллов.

Американское командование не сообщило, когда учения могут возобновиться.

Вертолетные учения, которые должны были проходить в районе Гуама вместе с учениями морской пехоты, также приостановлены.